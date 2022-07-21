Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Вода большого города: «Ижводоканал» организует выставку своего оборудования

13:50, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
Вода большого города: «Ижводоканал» организует выставку своего оборудования
13:50, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
143
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#выставка\n#Ижводоканал\n#техника
Фото: пресс-служба МУП "Ижводоканал"
143
0

Мероприятие пройдет 22 июля у Дома правительства республики.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Ижводоканала» покажут новейшую коммунальную технику и ответят на вопросы горожан. 22 июля предприятие проведет интерактивную выставку оборудования для водоподготовки и содержания трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

Выставка будет проходить с 14:00 до 17:00 на улице Наговицына, 9а у ротонды за Домом правительства. Посетители смогут увидеть роботизированную лабораторию телеинспекции для обследования трубопроводов, сварочные аппараты, аварийное оборудование и другую спецтехнику.

Кроме того, сотрудники «Ижводоканала» готовы ответить на вопросы, связанные с качеством воды, начислением платежей, а также подключению к централизованной сети водоснабжения и канализации.

13:50, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
143
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#выставка\n#Ижводоканал\n#техника