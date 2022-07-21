Вода большого города: «Ижводоканал» организует выставку своего оборудования

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Ижводоканала» покажут новейшую коммунальную технику и ответят на вопросы горожан. 22 июля предприятие проведет интерактивную выставку оборудования для водоподготовки и содержания трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

Выставка будет проходить с 14:00 до 17:00 на улице Наговицына, 9а у ротонды за Домом правительства. Посетители смогут увидеть роботизированную лабораторию телеинспекции для обследования трубопроводов, сварочные аппараты, аварийное оборудование и другую спецтехнику.

Кроме того, сотрудники «Ижводоканала» готовы ответить на вопросы, связанные с качеством воды, начислением платежей, а также подключению к централизованной сети водоснабжения и канализации.