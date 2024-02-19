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Власти Ижевска планируют купить новую технику для уборки улиц зимой

14:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Власти Ижевска планируют купить новую технику для уборки улиц зимой
14:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#техника\n#покупки
Фото: ИА «Сусанин»
238
0

Прорабатывается вопрос приобретения машин в лизинг.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют закупить новую технику для уборки улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.  

Городу нужны комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, тракторы и другая техника. В настоящий момент прорабатывается возможность приобретения машин в лизинг. 

Также летом 2024 года будут заключены новые муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети. 

Напомним, что города Удмуртии дополнительно получили 301 млн рублей на вывоз снега и закупку противогололедных материалов. 

14:30, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#техника\n#покупки