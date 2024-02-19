Власти Ижевска планируют купить новую технику для уборки улиц зимой

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют закупить новую технику для уборки улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Городу нужны комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, тракторы и другая техника. В настоящий момент прорабатывается возможность приобретения машин в лизинг.

Также летом 2024 года будут заключены новые муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети.

Напомним, что города Удмуртии дополнительно получили 301 млн рублей на вывоз снега и закупку противогололедных материалов.