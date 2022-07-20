Администрация Ижевска после вмешательства прокуратуры провела таксацию леса на улице 40 лет Победы

Ижевск. Удмуртия. Жители СНТ «Фруктовый» направили коллективное обращение в природоохранную прокуратуру с жалобой на бездействие администрации Ижевска в части лесоустройства сосняка вдоль улицы 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Горожане высказали недовольство тем, что данный лес, являющийся частью 65 квартала Нагорного участка Ижевского лесничества, до сих пор не был включён в состав городских лесов, а значит оставался незащищённым от вырубки.

Ранее Октябрьский районный суд на основании иска прокурора обязал администрацию города провести таксацию, т.е. учёт обёма срубленных и растущих деревьев 65 квартала Нагорного участка. Власти города на основании решения суда провели необходимые лесоустроительные работы, в том числе определили границы квартала, описали качество и количество деревьев, подготовили соответствующие документы.

Также был разработан проект регламента Ижевского лесничества с включением в него данной территории.

Напомним, что в 2020 и 2021 году через лес на улице 40 Лет победы прорубили просеку и проложили дорогу, соединяющую улицу 40 лет Победы и строящиеся дома на месте садоогородов. Это вызвало негодование ижевчан. Поданный горожанами судебный иск против администрации города требовал признать недействительным действующий регламент, который не относил данную территорию к городским лесам. Тогда суд наложил мораторий на вырубку лесополосы вдоль улицы 40 лет Победы.

В январе 2022 года проект приказа об установлении границ Ижевского лесничества прошёл общественные обсуждения.