Глава Ижевска рассказал о причинах заморозки проекта нового парка возле ТРК «Столица»

Работы по обустройству лесопосадки приостановлены по решению суда.

Ижевск. Удмуртия. Работы по обустройству лесопосадки за ТРК «Столица» в Ижевске приостановлены по решению суда. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о причинах заморозки проекта нового парка в Устиновском районе.

Напомним, в 2018 году в Ижевске состоялось рейтинговое голосование по развитию общественных пространств. За создание благоустроенной лесопарковой зоны тогда высказались более 32,6 тыс. жителей, проект стал победителем голосования. Работы планировалось выполнить в несколько этапов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Благоустройство парка у торгового центра «Столица» действительно приостановлено, и дело не в отсутствии финансирования. В данный момент судом наложен мораторий на проведение любых работ, которые качественно или количественно меняют состав всей лесопосадки вдоль улицы 40 лет Победы – от Ленина до 9 Января» - сообщил Олег Бекмеметьев.

Такое решение суда связано с иском отдельных граждан к администрации Ижевска. Истцы требуют признать недействительным регламент, который не относил данную территорию к городским лесам. Такие леса также охраняются законом, в них запрещено проводить капитальное благоустройство, строить и устанавливать какие-либо архитектурные элементы.

Глава Ижевска пояснил, что на момент голосования данная территория особого статуса не имела. Парк начали строить, однако по решению суда работы были приостановлены. Исходя из дальнейшего вердикта, будет определена и судьба проекта. Если действия муниципалитета признают законными, то обустройство парка будет продолжено.

Если же суд примет решение, что этот участок имеет статус «городской лес», как того требуют некоторые граждане, то полноценное благоустройство провести не получится. Зеленые насаждения городского леса должны оставаться в естественном виде. При таком развитии событий, максимум, что сможет сделать администрация Ижевска для горожан, это отсыпать древесной щепой тропинки и убрать сухостой.

В любом случае вопрос благоустройства лесопосадки на улице 40 лет Победы решится не ранее будущего года.