«Сусанин» проверил работу магазинов во время локдауна в Ижевске

Большинство магазинов соблюдают установленные требования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии чтобы остановить распространение коронавируса ужесточили антиковидные меры. С 1 по 7 ноября включительно магазины розничной торговли должны приостановить свою деятельность. Исключения сделали для аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, к которым относятся, например, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие и антисептические средства, туалетные принадлежности, спички, зоотовары, товары для новорожденных, бензин, строительные материалы и другие.

Мы решили проверить, насколько владельцы своих торговых точек соблюдают распоряжение главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, и для этого обошли около 20 магазинов в Ижевске.

Большинство магазинов, находящихся на первых этажах домов или в небольших отдельно стоящих зданиях, закрыты на решетки. Их двери заперты и на них размещена информация, на какой период магазин приостановил свою работу.





В некоторых магазинах одежды, обуви, канцтоваров, электроники, ателье и других висят таблички «открыто» и даже можно зайти внутрь, но только для того, чтобы забрать уже заказанный в интернет-магазине товар. Однако даже в таком случае посетители обязаны надеть на себя маску и предъявить QR-код.





Детские магазины, если у них имеются в наличии товары для новорожденных, продуктовые и аптеки принимают вакцинированных посетителей в масках.

Некоторые алкомаркеты и торговые точки с особо изобретательными владельцами, чтобы избежать закрытия, оборудовали небольшие прилавки, на которых начали продавать предметы первой необходимости: туалетную бумагу, спички, мыло, зубные пасты и щетки и другие товары.

Также мы проверили как соблюдают установленные антиковидные меры в одном из крупных торговых центров Ижевска. На входе стоит охрана, которая контролирует наличие на посетителях масок, измеряет температуру и просит показать QR-код. Его не просто смотрят, а сканируют, чтобы подтвердить, что он действующий. Также у человека могут спросить ФИО и его дату рождения, чтобы сверить с информацией в представленном сертификате. В некоторых магазинах могу попросить паспорт для проверки данных.

Внутри ТЦ большая часть отделов закрыта: в них не горит свет, внутри никого нет, двери и ставни заперты или опущены. Где-то даже опечатаны двери.





Продуктовые магазины и аптеки полностью функционируют. Отделы с детской одеждой или с косметикой, имеющие средства первой необходимости, также открыты или ставни опущены наполовину и открываются полностью, только когда заходит посетитель. В больших отделах может быть написано количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении.





В некоторых открытых магазинах сотрудники лишь выдают заказы, купленные онлайн, но где-то можно пройтись и выбрать понравившиеся вещи. Продавцы таких отделов сообщили журналисту «Сусанина», что они сами не до конца понимают, почему магазин работает, но начальство заявило, что при наличии масок и антисептиков отдел может принимать посетителей.



Помимо магазинов в торговых центрах расположены фудкорты и зоны для детей. Сейчас детские и развлекательные площадки огорожены лентами, фудкорты полностью закрыты, а прилегающие к ним территории пустуют без столов и стульев.



