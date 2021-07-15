Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ижевск. Удмуртия. Улица Димитрова в Ижевске станет односторонней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Отныне машины смогут ездить только из переулка Северного до улицы Майской. Поворот в обратную сторону будет запрещён. С улицы 10 лет Октября по-прежнему можно повернуть на улицу Майскую.

На улице установят знаки «Дорога с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением», «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен» и «Поворот налево запрещен».

Отметим, что идущая параллельно улица Щорса также является односторонней.

Напомним, ранее в Ижевске односторонней сделали улицу Софьи Ковалевской. Как позже объяснили в администрации города, решение принято исходя из рекомендаций ГИБДД. Из-за этого возникли трудности в движении по улице Репина.