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Улица Димитрова в Ижевске станет односторонней

14:38, 15 июля, 2021
Андрей Бирюков
Улица Димитрова в Ижевске станет односторонней
14:38, 15 июля, 2021
Андрей Бирюков
657
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги
Фото: ИА Сусанин
657
0

Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ижевск. Удмуртия. Улица Димитрова в Ижевске станет односторонней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. 

Отныне машины смогут ездить только из переулка Северного до улицы Майской. Поворот в обратную сторону будет запрещён. С улицы 10 лет Октября по-прежнему можно повернуть на улицу Майскую.

На улице установят знаки «Дорога с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением», «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен» и «Поворот налево запрещен».

Отметим, что идущая параллельно улица Щорса также является односторонней. 

Напомним, ранее в Ижевске односторонней сделали улицу Софьи Ковалевской. Как позже объяснили в администрации города, решение принято исходя из рекомендаций ГИБДД. Из-за этого возникли трудности в движении по улице Репина. 

14:38, 15 июля, 2021
Андрей Бирюков
657
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги