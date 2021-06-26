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Производство асфальта в Игринском районе увеличили на треть

12:29, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Производство асфальта в Игринском районе увеличили на треть
12:29, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
130
0
#Игра\n#Удмуртия\n#асфальт\n#производство\n#завод
Фото: pixabay.com
130
0

Это стало возможным благодаря присоединению "Удмуртавтодора" к проекту "Производительность труда".

Игра. Удмуртия. В Игре на 33% увеличились объёмы производства асфальта. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лошкарёв. 

На крупнейшем предприятии дорожной отрасли Удмуртской Республики АО "Удмуртавтодор" действует национальный проект "Производительность труда". 

Благодаря ему на производственной площадке асфальтобетонного завода в Игринском районе изменилось: 

- на 16% выросла производительность труда; 

- незавершенное производство и запасы сократились на 93%; 

- на 34% уменьшилось время протекания. 

Эти перемены привели к увеличению объема производительности асфальта на 33%. 

Теперь из-за подготовки «сменного задания» можно планировать объем изготовления асфальтобетонной смеси на следующую смену. Также это позволяет поставлять продукцию в установленные сроки. 

12:29, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
130
0
#Игра\n#Удмуртия\n#асфальт\n#производство\n#завод