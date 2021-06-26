Производство асфальта в Игринском районе увеличили на треть

Это стало возможным благодаря присоединению "Удмуртавтодора" к проекту "Производительность труда".

Игра. Удмуртия. В Игре на 33% увеличились объёмы производства асфальта. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лошкарёв.

На крупнейшем предприятии дорожной отрасли Удмуртской Республики АО "Удмуртавтодор" действует национальный проект "Производительность труда".

Благодаря ему на производственной площадке асфальтобетонного завода в Игринском районе изменилось:

- на 16% выросла производительность труда;

- незавершенное производство и запасы сократились на 93%;

- на 34% уменьшилось время протекания.

Эти перемены привели к увеличению объема производительности асфальта на 33%.

Теперь из-за подготовки «сменного задания» можно планировать объем изготовления асфальтобетонной смеси на следующую смену. Также это позволяет поставлять продукцию в установленные сроки.