На дороге уложат два слоя асфальтобетона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ремонт улицы Совхозной. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Удмуртской Республики.

Небольшая дорога длиной 1,88 км является звеном, связывающим два района города — Индустриальный и Первомайский. Также рядом с улицей Совхозной находится родильный дом № 6, кардио- и клинико-диагностический центры.

На дороге уложат два слоя асфальтобетона. Его произвели по новым стандартам. Верхний слой будет состоять из щебеночно-мастичного асфальтобетона — он подходит для сильно загруженных магистралей. Рядом с трассой появится тротуар из брусчатки и с тактильной плиткой.

Водителей просят учитывать, что основные работы будут вестись вечером, когда трафик на дороге низкий. Жителям прилегающих домов придётся набраться терпения из-за шумной техники.

В Минстрое напомнили, что в столице Удмуртии в 2021 году отремонтируют 9 участков дорог. В настоящее время завершается ремонт в переулке Спартаковском и на улице Нижней. На улицах Ворошилова, Красная и Ленина ведётся ремонт тротуаров. На улицах Революционная и Восточная обновляют асфальт.

Вскоре ремонт начнётся на улице Максима Горького — от улицы Бородина до улицы Ленина. Работы стартуют после замены теплосетей.