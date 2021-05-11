Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

В центре Ижевска на месяц закрыли для движения транспорта одну из полос улицы Горького

15:15, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
В центре Ижевска на месяц закрыли для движения транспорта одну из полос улицы Горького
15:15, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
1780
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#ремонты\n#транспорт
Фото: ИА «СУСАНИН»
1780
0

На участке идёт ремонт теплотрассы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ограничили движение транспорта по правой полосе улицы Максима Горького в сторону Центра. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Проезд ограничили с 11 мая по 11 июня от улицы Бородина до улицы Стеценко. Это связано с ремонтом магистральной теплосети.

Трафик пустили по второй полосе. Для проезда троллейбусов временно перенесли контактную сеть. Остановку ДК «Аксион» передвинули на 250 метров вперёд, за пешеходный переход у входа в Летний сад.

Автомобилистов попросили заранее выбирать маршрут, по возможности объезжать этот участок, не создавая проблем для общественного транспорта.

Напомним, что в мае 2020 года движение по этому участку дороги уже перекрывали из-за ремонта теплосети. Тогда ограничение ввели на одну ночь.

fJOwGnSNf30.jpg

15:15, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
1780
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#ремонты\n#транспорт