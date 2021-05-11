В центре Ижевска на месяц закрыли для движения транспорта одну из полос улицы Горького

На участке идёт ремонт теплотрассы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ограничили движение транспорта по правой полосе улицы Максима Горького в сторону Центра. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Проезд ограничили с 11 мая по 11 июня от улицы Бородина до улицы Стеценко. Это связано с ремонтом магистральной теплосети.

Трафик пустили по второй полосе. Для проезда троллейбусов временно перенесли контактную сеть. Остановку ДК «Аксион» передвинули на 250 метров вперёд, за пешеходный переход у входа в Летний сад.

Автомобилистов попросили заранее выбирать маршрут, по возможности объезжать этот участок, не создавая проблем для общественного транспорта.

Напомним, что в мае 2020 года движение по этому участку дороги уже перекрывали из-за ремонта теплосети. Тогда ограничение ввели на одну ночь.