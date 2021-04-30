Помещение для постоянного пребывания будет рассчитано на 150 собак и 30 кошек.

Ижевск. Удмуртия. Возрастных бездомных животных будут оставлять в ижевском приюте на постоянной основе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Напомним, ижевский приют будет рассчитан на 450 кошек и собак. «Мы совместно с нашими коллегами из общественных организаций определились, какой мощности нужен приют для города. Была цифра и 700 и 800 голов, но в результате мы остановились на 450 головах», - рассказал глава.

Так, муниципальное учреждение сможет вмещать 400 собак и 50 кошек. Бездомные животные будут проходить стандартную схему: отлов, стерилизация, вакцинация. После четвероногих отпустят на волю. Часть животных, в силу их возраста или агрессивности, планируют составлять в приюте на постоянной основе. Для собак помещение для постоянного пребывания будет рассчитано на 150 мест, для кошек – на 30.

Строительство приюта в поселке Смирново начнется в 2022 году.