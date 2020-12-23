Власти Ижевска определились с местом размещения будущего приюта для бездомных животных

Предполагается, что он разместится в поселке Смирново.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский муниципальный приют для бездомных животных разместится в поселке Смирново. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» глава города Олег Бекмеметьев, муниципальные власти выбрали территорию, удаленную ото всех домов.

Следующим этапом станет подготовка проектно-сметной документации. Предполагается, что приют сможет принять до 700 животных. «Рассчитываем, что заработает не позднее 2022 года», - сообщил Бекмеметьев.

По словам градоначальника, закон предписывает работать с кошками и собаками по системе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Это означает, что неагрессивные животные не будут надолго задерживаться в приюте.