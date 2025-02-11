Ижевск. Удмуртия. Во время гастролей в Ижевске цирковая труппа узнала, что скоро у них будет пополнение. Об этом сообщается в группе Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных в соцсети «ВКонтакте».

Недавно артисты цирка, который приехал в Ижевск, узнали, что их обезьянка Ляля ждёт малыша. В столице Удмуртии дрессировщик Роман Подляцкий привёл будущую маму на её первое УЗИ, на котором они уже смогли увидеть малыша. Также ветеринары взяли у обезьянки все нужные анализы.

Роды ожидаются в марте. Отмечается, что это будет третий малыш в семье обезьян.

«Мы желаем Ляле легкой беременности, крепкого здоровья ей и будущему малышу, и, конечно же, ярких выступлений после декретного отпуска!», — желают сотрудники Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.