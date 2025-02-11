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Во время гастролей в Ижевске цирковая труппа узнала о беременности обезьянки

08:30, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во время гастролей в Ижевске цирковая труппа узнала о беременности обезьянки
08:30, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные
Источник фото: скриншот видео со страницы БУ УР Ижевская горСББЖ
46
0

Её сводили на УЗИ и сдачу анализов.

Ижевск. Удмуртия. Во время гастролей в Ижевске цирковая труппа узнала, что скоро у них будет пополнение. Об этом сообщается в группе Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных в соцсети «ВКонтакте». 

Недавно артисты цирка, который приехал в Ижевск, узнали, что их обезьянка Ляля ждёт малыша. В столице Удмуртии дрессировщик Роман Подляцкий привёл будущую маму на её первое УЗИ, на котором они уже смогли увидеть малыша. Также ветеринары взяли у обезьянки все нужные анализы. 

Роды ожидаются в марте. Отмечается, что это будет третий малыш в семье обезьян. 

«Мы желаем Ляле легкой беременности, крепкого здоровья ей и будущему малышу, и, конечно же, ярких выступлений после декретного отпуска!», — желают сотрудники Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.  

08:30, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные