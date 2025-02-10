Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии водитель машины и владелица баранов добились друг от друга возмещения ущерба после ДТП. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Вечером в октябре 2023 года водитель «Нива Шевроле» наехал на баранов, которые перебегали дорогу. На ремонт автомобиля после аварии он потратил 84 198 рублей. Чтобы возместить причинённый ущерб, мужчина подал в суд.

Владелица животных решила также подать ответный иск. Она заявила, что в результате аварии погибли две её овцы, одна из которых была беременна двойным приплодом, а пострадавшего барана затем пришлось забить, мясо — реализовать. Причинённый ей ущерб составил 39 900 рублей.

Также женщина заявила, что испытала морально-нравственные страдания. Она рассчитывала на увеличение поголовья скота и эффективность домашнего хозяйства, но из-за ДТП выработка шерсти и мяса уменьшилась.

В суде обе стороны не признавали свою вину и настаивали на удовлетворении своих требований. Представитель водителя отметил, что за баранами в тот день никто не следил и они «переходили проезжую часть в темное время суток в неположенном месте». Представитель хозяйки животных утверждал, что водитель знал о том, что на данном участке местные жители перегоняют домашний скот, но всё-равно превысил скорость.

В результате судья решил, что виноваты обе стороны, водитель на 30%, а заводчик животных – на 70%. В данных пропорциях и был взыскан ущерб.