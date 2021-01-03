89 единиц техники очищают улицы Ижевска от снега

За прошедшую ночь самосвалы выполнили 130 рейсов на снегосвалку.
Ижевск. Удмуртия. На улицы Ижевска вышли 89 единиц техники. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
От снега проезжую часть и тротуары очищают тракторы, грейдеры, комбинированные машины, фронтальные погрузчики.
В ночь на 3 января самосвалы выполнили 130 рейсов на снегосвалку. Всего же с начала зимы из Ижевска вывезли 95 тыс. кубометров снега.
В случае замечаний по уборке дорог и тротуаров, жители могут звонить по телефону 78-72-78. По уборке придомовых территорий – 998-072. Также обращение можно написать в группу «Вконтакте».
Напомним, из-за погодных условий водителей попросили снизить скорость и увеличить дистанцию.