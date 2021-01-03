Водителей Удмуртии попросили быть внимательнее на дорогах

Из-за погоды на дорогах могут быт снежные накаты и гололед.

Ижевск. Удмуртия. Из-за погодных условий в Госавтоинспекции Удмуртии попросили водителей быть внимательнее. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В ближайшие дни ожидаются изменения погодных условий, температура воздуха будет варьироваться от -3 до -13 градусов по Цельсию, временами будет идти снег, в связи с чем на дорогах ожидается снежный накат и местами гололед.

Автомобилистам советуют снизить скорость, увеличить дистанцию до других авто, не обгонять, если навстречу едет транспорт, даже на большом расстоянии.