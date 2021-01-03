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Водителей Удмуртии попросили быть внимательнее на дорогах

10:10, 03 января, 2021
Анна Торхова
Водителей Удмуртии попросили быть внимательнее на дорогах
10:10, 03 января, 2021
Анна Торхова
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГИБДД\n#дорога
Фото: arzik2
63
0

Из-за погоды на дорогах могут быт снежные накаты и гололед.

Ижевск. Удмуртия. Из-за погодных условий в Госавтоинспекции Удмуртии попросили водителей быть внимательнее. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В ближайшие дни ожидаются изменения погодных условий, температура воздуха будет варьироваться от -3 до -13 градусов по Цельсию, временами будет идти снег, в связи с чем на дорогах ожидается снежный накат и местами гололед.

Автомобилистам советуют снизить скорость, увеличить дистанцию до других авто, не обгонять, если навстречу едет транспорт, даже на большом расстоянии.

10:10, 03 января, 2021
Анна Торхова
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГИБДД\n#дорога