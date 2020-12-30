Искусствовед рассказал о советских вывесках в Ижевске

Всего уникальных объектов в городе осталась четверть сотни.

Ижевск. Удмуртия. Искусствовед Азат Романов рассказал о советских вывесках в Ижевске. Материал о фото-прогулке опубликовал Центр территориального развития Удмуртии.

«Я начал фотографировать вывески в 2006 году. Тогда их было намного больше. Что-то сохранилось до сих пор, но самые ценные и стильные из них, к сожалению, до наших дней не дожили», — признался Азат Романов.

Среди утраченных артефактов он называет вывески кафе «Романтика», столовой «Пельнянь», магазинов «Автомобили», «Дом одежды», «Жигули» и кинотеатра «Ударник». По словам историка дизайна и коллекционера, советские рекламные и информационные конструкции отличаются от современных вывесок эстетической ценностью и качественной художественной проработкой.

«Сейчас в городе сохранилось около 25 советских вывесок , включая стелы. Любопытно, что каждая сохранившаяся вывеска осталась последней в своём роде», — отмечает Азат Романов.

Например, самая крупная в городе вывеска — «Центральный универмаг ЦУМ»; единственная вывеска — законченное предложение — «Мелиорация – важный фактор развития земледелия!»; самая старая — дом Горместхоза 1929 года; единственные, выполненные курсивным («Ижевчанка») и рукописным шрифтами («Автобаза СВЯЗИ»); единственная, отформованная из листового металла — «Авторемзавод»; единственная советская вывеска на кинотеатре «Аврора»; единственная двуязычная вывеска — «Юный техник — Пинал техник»; единственная, отсылающая к локальным ижевским брендам — магазин «Юпитер»; единственная световая пиктограмма — «К поездам» на административном здании железнодорожного вокзала.

«Если говорить о въездных стелах «Ижевск» на Якшур-Бодьинском шоссе и «Ленинский район» на Шабердинском тракте — они имеют ценность и как произведения монументальной скульптуры», — подчеркнул эксперт.