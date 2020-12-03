Перед выпуском на линию новые трамваи в Ижевске пройдут опытную обкатку

Это необходимо для выявления негабаритных мест и последующего внесения изменений в регламент движения.

Ижевск. Удмуртия. Перед тем как вывести новые трамваи на линию в Ижевске, их обкатают. По информации пресс-службы ИжГЭТ, вагоны 71-911ЕМ «Львёнок» полностью соответствуют нормативным требованиям, как и путевое хозяйство в Ижевске.

Освоение новой техники, ранее не использовавшейся в городе, требует разработки и введения новых регламентов по эксплуатации подвижного состава. «Узкие - негабаритные места на трамвайных путях существовали всегда и для эксплуатируемых сегодня вагонов «Татра Т-3», - отметили на предприятии. Движение на таких участках регулируется дорожными знаками.

Для выявления негабаритных мест для нового типа вагонов «Львёнок» и проводится опытная обкатка. После ее завершения в регламент движения общественного транспорта внесут изменения.

«Львёнок» уже эксплуатируется в Перми, Ульяновске, Улан-Удэ.