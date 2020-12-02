В Ижевск прибыли первые 6 новых трамваев

Оставшиеся вагоны поступят до середины декабря.

Ижевск. Удмуртия. Новые трамваи начали поступать в Ижевск. В столицу Удмуртии прибыли уже 6 вагонов.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, Ижевск получил возможность приобрести 16 новых трамваев. Выбор пал на вагоны 71-911ЕМ «Львёнок», которые производят на площадках ООО «ПК Транспортные системы».

Это полностью низкопольные трамваи, которые отличаются современным дизайном и энергоэффективным электрооборудованием. В салоне есть системы кондиционирования и видеонаблюдения.

Ожидается, что вся партия вагонов поступит в Ижевск к середине декабря. Первые прибывшие трамваи уже начали обкатывать, однако пока они недоступны для пассажиров. Водить новые вагоны обучат 30 водителей, на линию транспорт выйдет во второй половине месяца. Курсировать они будут по маршруту №10.