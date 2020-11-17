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В Ижевске у фан-зоны начнёт работать эвакуатор

11:00, 17 ноября, 2020
Юрий Абашев
В Ижевске у фан-зоны начнёт работать эвакуатор
11:00, 17 ноября, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#незаконные парковки
Фото: vk.com/parkiizhevska
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Недавно там появились соответствующие знаки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запретили парковку у двух популярных зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на въезде в Парк имени Горького со стороны улицы Милиционной, а также между фан-зоной и кафе «Робинзон».

Напомним, что недавно остановку под угрозой эвакуации автомобиля запретили на трёх участках дорог на улицах Советская, Пушкинская и переулке Интернациональном.

11:00, 17 ноября, 2020
Юрий Абашев
8
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#незаконные парковки