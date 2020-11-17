В Ижевске у фан-зоны начнёт работать эвакуатор

Недавно там появились соответствующие знаки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запретили парковку у двух популярных зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на въезде в Парк имени Горького со стороны улицы Милиционной, а также между фан-зоной и кафе «Робинзон».

Напомним, что недавно остановку под угрозой эвакуации автомобиля запретили на трёх участках дорог на улицах Советская, Пушкинская и переулке Интернациональном.