В Ижевске дополнительно отремонтируют три дороги за счёт экономии на торгах

Работы планируется завершить до конца сентября.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дополнительно отремонтируют ещё три участка дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Деньги на эти цели удалось выделить за счёт экономии на торгах по основным объектам.

В число дополнительных участков вошли два отрезка улицы Красноармейской: от улицы Советской до улицы Ленина и от улицы Ленина до улицы Пастухова. Помимо этого, ремонт улицы Клубной продлят в сторону Новоажимова до улицы Двенадцатой.

Напомним, что Удмуртия получила дополнительно 340 млн рублей на ремонт дорог. На эти средства в порядок приведут 45 участков в городах республики. В Сарапуле сделают 10 участков, в Камбарке — 6, в Воткинске — 11, в Можге — 18. Общая протяжённость обновлённых дорог составит 28 км.

Работы планируется завершить до конца сентября.