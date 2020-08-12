Глава Ижевска Олег Бекмеметьев попробовал управлять троллейбусом

В ИжГЭТ прошел конкурс профессионального мастерства.

Ижевск. Удмуртия. В муниципальном предприятии «ИжГорЭлектроТранс» прошёл конкурс профмастерства среди водителей троллейбуса. Глава города Олег Бекмеметьев также попробовал управлять «рогатым» электротранспортом, откликнувшись на приглашение конкурсной комиссии.

«Таким транспортным средством мне довелось управлять впервые. Пусть всего лишь 20 метров и по прямой. Правда, очень интересно. А главное, любой труд — это наука. Труд непростой», — рассказал после поездки Олег Бекмеметьев.

Глава города выразил слова благодарности сотрудникам ИжГЭТ за работу, которую во всей России оценивают как лучшую муниципальную практику. Олег Бекмеметьев выразил восхищение трудоспособностью работников предприятия, ведь первый трамвай в Ижевске выходит из депо в 3 утра, а последний троллейбус заходит в 00:40. В год электротранспорт суммарно перевозит 86 млн пассажиров.

Генеральный директор ИжГЭТ Андрей Батов подчеркнул, что проводимый конкурс — развитие профессии, развитие навыков и движение вперёд. Сначала конкурс идёт между каждым из парков. И шестеро лучших водителей соревнуются в городском финале. Всероссийский конкурс должен пройти осенью 2020 года в Краснодаре или Самаре.

«Также есть шансы, что мы станем победителями в конкурсе, проводимом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Ведь это не только асфальт, проект позволяет обновлять общественный транспорт», — рассказал Олег Бекмеметьев.

Андрей Батов пояснил, что второй год в рамках БКАД существует программа по обновлению подвижного состава: трамваи, троллейбусы, электробусы и газовые автобусы. Общая сумма на российском уровне — 4 млрд рублей. Эти средства позволяют при покупке техники в лизинг получить скидку в 60% стоимости.

«Для этого необходимо, чтобы регион занял высокие позиции в рейтинге, где оценивается качество и готовность города получить эту технику, и использовать именно так, как необходимо: с утренним выходом, с поздним возвращением, с минимальными интервалами на линии, с качеством инфраструктуры. А главное — с прицелом на дальнейшее развитие общественного транспорта в регионе», — сообщил Андрей Батов.