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Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: в рамках проекта «Безопасный детский сад» на территории 60 детсадов установлено 194 светильника

11:20, 29 июля, 2020
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: в рамках проекта «Безопасный детский сад» на территории 60 детсадов установлено 194 светильника
11:20, 29 июля, 2020
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#благоустройство\n#Ижевск\n#детские сады\n#освещение\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА Сусанин
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Всего за 1 квартал 2020 года специалистами «Горсвета» в Ижевске установлены 366 новых светильников.

Ижевск. Удмуртия. На территории 60 детских садов Ижевска стало светлее. Об этом в среду, 29 июля, глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в социальных сетях в рамках проекта «Кофе с мэром».

«В городе реализуется проект «Безопасный детский сад», направленный на обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных учреждений. Так, в 60 детских садах Ижевска было установлено 194 новых светильника», - отметил глава города.

Работы по монтажу сетей наружного освещения «Горсвет» выполняет, в том числе, и в рамках Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы Ижевска на 2020 год. Через этот механизм взаимодействия депутатов и населения денежные средства были выделены на новые светильники у детского сада №101.

Депутат Городской думы Ижевска Алексей Гарипов отметил: «Уличное освещение у образовательных учреждений — это, прежде всего, безопасность наших детей. В этом году удалось решить проблему освещения вдоль детского сада №101. По просьбе жителей района Пеньки на Буммаше вопрос установки светильников на пешеходной дорожке был включен в Реестр наказов избирателей. Теперь на участке обеспечено безопасное передвижение - дорогу к детскому садику и на трамвайную остановку освещают 5 новых светильников».

Всего за 1 квартал 2020 года специалистами «Горсвета» в Ижевске установлены 366 новых светильников, в том числе на улицах в застраивающихся микрорайонах города, подходах к школам, нерегулируемых пешеходных переходах и детских площадках.

Также были восстановлены 80 нерабочих светоточек по дороге вдоль трамвайных путей по улице 40 лет Победы от Ленина до остановки «ул. Т. Барамзиной» и на Ленина от 40 лет Победы до Халтурина.

11:20, 29 июля, 2020
53
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#благоустройство\n#Ижевск\n#детские сады\n#освещение\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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