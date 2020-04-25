Дата начала работ пока не определена.

Ижевск. Удмуртия. Почти 400 гектаров территорий обработают от клещей в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В 2020 году на акарицидную и дератизационную обработку территории Ижевска выделили 600 тыс. рублей. Общая площадь территорий города, которая подлежит обработке от клещей, составляет 398,16 гектаров, от грызунов — 236,66 гектаров. Всего в перечень вошли 67 территорий — школы, детские сады, рекреационные зоны, наиболее посещаемые горожанами. Парковые территории обрабатываются от клещей силами арендаторов.

«В этом году будет проведена двухкратная обработка территорий. Но начать мы её сможем только при благоприятных погодных условиях — положительные температуры, отсутствие осадков в течение 48 часов и ветра», — отметил замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников, говоря о дате начала обработки.

По условиям контракта в 2020 году территория городских кладбищ подлежит трёхкратной обработке. Общая площадь одной обработки составит 261 гектар. Первый этап стартует в начале мая. Второй этап запланирован на конец июня, третий — на конец августа, начало сентября. В первую очередь будут обработаны мемориальные зоны Северного и Нагорного кладбищ.

Напомним, в Удмуртии уже более 500 человек пострадали от укусов клещей.