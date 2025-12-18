Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска согласовали изменения в структуре администрации города. Такое решение муниципальный парламент принял на сессии 18 декабря.

Напомним, подобные изменения анонсировал глава города Дмитрий Чистяков во время своей предвыборной речи.

Таким образом, у главы города будет не шесть, а семь заместителей. Появится должность заместителя по территориальному развитию, который будет осуществлять полномочия по вопросам градостроительства, управления имуществом муниципального образования землеустройства и земельных ресурсов и наружной рекламы, определять перспективы развития территорий.

Согласно решению, в новой структуре сокращена должность заместителя главы по ЖКХ и строительству и введена должность первого заместителя, который будет осуществлять полномочия муниципалитета по вопросам строительства, жилищного и коммунального хозяйства, а также текущее руководство и контроль деятельности остальных заместителей главы администрации.

В структуре муниципалитета сокращается должность замглавы города — начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды. Теперь будет замглавы администрации по благоустройству и начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды.

Заместитель по благоустройству будет выполнять полномочия, связанные с вопросами охраны окружающей среды, благоустройства и транспорта, руководить городской комиссией по выдаче и закрытию разрешений на земляные работы, экспертным советом по вопросам создания, охраны и содержания зеленых насаждений, контролировать финансово-хозяйственную деятельность подведомственных учреждений и муниципальных предприятий.

А начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды будет заниматься организацией работы структурного подразделения.

В новой структуре также предлагается создать отдельное управление — по молодёжной политике.

Вопросами формирования и развития культуры, основанной на принципах бережливого управления, организации проектной деятельности, внедрения передовых технологий в Администрации города будет заниматься ещё одно вновь создаваемое структурное подразделение — Управление проектной деятельности и бережливых технологий.

«Для всех вновь введённых руководителей и структурных подразделений разработаны показатели эффективности, по которым будет осуществляться оценка их работы. Внося такие изменения, мы проводим оптимизацию уже имеющейся структуры. Дополнительно на все преобразования вводятся всего три новые ставки», — подчеркнул градоначальник.