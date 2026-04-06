Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 6 апреля, в администрации Ижевска начали принимать документы от кандидатов на ряд руководящих должностей. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, ему требуется двое заместителей. Требования таковы.

Заместитель главы администрации города Ижевска — кандидаты должны знать принципы государственного регулирования экономики, защиты прав физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также направления и специфику деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства в Российской Федерации. Ссылка на пакет документов.

Заместитель главы администрации города Ижевска по благоустройству — от кандидатов ждут предложения по развитию дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства территории города Ижевска. Ссылка на пакет документов.

Предварительный отбор кандидатов пройдёт в три этапа:

- с 6 по 17 апреля — приём документов и материалов;

- с 20 по 22 апреля — рассмотрение комиссией представленных документов и материалов;

- с 23 апреля — собеседование с презентацией.

Основные требования к кандидатам: высшее образование, опыт работы на руководящих должностях и стаж не менее четырёх лет.

Документы принимаются до 16:00 17 апреля 2026 года включительно в Управлении кадровой политики администрации Ижевска: ул. Пушкинская, 276, каб. 415, 417. Подробности по телефону 41-41-76.

Напомним, место замглавы Ижевска стало свободным 20 марта, когда о своей отставке сообщил Евгений Хафизов. 31 марта вакантным стало место зама по благоустройству после ухода Анны Зверевой по собственному желанию.