Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Евгений Хафизов решил покинуть администрацию Ижевска

14:00, 20 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
259
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска
Источник фото: Евгений Хафизов (VK)
Его обязанности будет исполнять Евгений Леонтьев.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 20 марта, в связи с переходом на новое место работы покидает пост заместителя главы администрации города Ижевска Евгений Хафизов. Об этом «Сусанину» сообщили в муниципалитете.

«В команде он курировал направление экономики и инвестиций. Я благодарю Евгения Дмитриевича за работу, за ответственный подход к делу, присущий российскому офицеру. Уверен, тот опыт, который за полтора года он приобрел в муниципалитете, будет полезен в его дальнейшей профессиональной деятельности», — отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Исполнять обязанности замглавы администрации, курирующего направление экономики, временно будет Евгений Леонтьев, начальник Управления экономики и инвестиций Администрации города Ижевска.

В ближайшее время муниципалитетом будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы Администрации города Ижевска.

«Завершается этап моей профессиональной деятельности в муниципалитете. Большое спасибо руководству города и республики за прокачку навыков многозадачности, стратегического мышления, командного подхода. За это время сформировал у себя чёткое понимание об экономическом потенциале города. И я уверен, что в своей дальнейшей профессиональной деятельности буду продолжать приносить родному Ижевску пользу, участвуя в привлечении внешних инвестиций в регион», — сообщил «Сусанину» сам Евгений Хафизов.

Напомним, пост замглавы по экономике и инвестициям он занял в августе 2024 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

