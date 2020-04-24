Более 500 человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии

10 апреля эта цифра не превышала 70 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона зарегистрировали более 500 пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

С жалобами на присасывание клещей обратились 511 человек, в том числе 142 ребенка. Наибольшее количество зарегистрировали в Ижевске (235 случаев), Можге (84 случая), Воткинске (34 случая).

С начала текущего эпидсезона на наличие возбудителя клещевого энцефалита исследовали 343 клеща, положительными оказались 6 анализов. Также 261 кровососа исследовали на наличие боррелиоза, у 70 клещей он подтвердился.

Напомним, что к 10 апреля количество пострадавших от укусов клещей в Удмуртии не превышало 70 человек.