Ижевск. Удмуртия. Руководитель Управления по молодёжной политике администрации Ижевска Евгений Шиляев рассказал «Сусанину», какие цели ставит перед собой в новой должности. Напомним, новое подразделение он возглавил неделей ранее.

«Главная задача ближайшего месяца — это создание команды. На сегодняшний день утверждена структура: в составе Управления будут работать отдел социальных программ, патриотической и профилактической работы с молодёжью и сектор взаимодействия с муниципальными учреждениями и молодёжными общественными объединениями. Включая меня, это 7 человек», — сказал «Сусанину» Евгений Викторович.

Он подчеркнул, что главная цель нового Управления — работать на благо молодёжи города и вместе с ними. Основными направлениями станут патриотика, профилактика, содействие трудоустройству молодёжи, социальное проектирование, участие молодёжных центров в грантовых конкурсах.

«Также мы будем стремиться к цели, которую обозначил глава города Дмитрий Чистяков в рамках стратегии социально-экономического развития Ижевска — это заинтересовать и вовлечь молодых людей в нашу деятельность, помогать воплощать их идеи в жизнь, генерировать вместе проекты, чтобы ребята чувствовали свою возможность влиять на позитивные изменения в городе, котором мы живём, чувствовали себя здесь нужными и, выбирая между уехать или остаться, выбирали последнее», — подытожил Евгений Шиляев.