Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска рассказали о функционале нового Управления по молодёжной политике. На муниципальном портале опубликовали решение Гордумы об учреждении отраслевого органа — структурного подразделения администрации Ижевска.

Организационно-правовая форма как юридического лица — казённое учреждение. Управление будет осуществлять управленческие функции в сфере молодёжной политики на территории города.

Управление осуществляет следующие полномочия:

- разрабатывает, согласовывает и вносит в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов в сфере молодёжной политики; проекты муниципальных программ в сфере молодёжной политики в пределах своих полномочий; стратегические планы развития в сфере молодёжной политики в городе Ижевске.

Управление осуществляет:

- функции главного распорядителя средств бюджета по отрасли и получателя средств бюджета Ижевска, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на него полномочий; контроль за использованием имущества подведомственных муниципальных учреждений; реализацию муниципальных программ, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма молодёжи, развитие научно-технического и художественного творчества молодёжи, развитие системы детского, молодёжного и семейного отдыха, профилактику правонарушений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи, организацию свободного времени детей и молодёжи, развитие инфраструктуры досуга.

Управление организует и обеспечивает:

- предоставление дополнительного образования через сеть муниципальных учреждений по работе с подростками и молодёжью на территории Ижевска; работу по информационному сопровождению сайта Управления в интернете; взаимодействие со СМИ по освещению деятельности Управления и подведомственных ему муниципальных учреждений по предоставлению полной, достоверной и своевременной информации; мероприятия по организации отдыха, оздоровления молодёжи в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Напомним, в конкурсе на пост начальника нового управления пока претендуют восемь человек.