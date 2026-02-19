Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Восемь человек претендует на пост начальника нового управления по молодёжной политике в Ижевске

16:55, 19 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Восемь человек претендует на пост начальника нового управления по молодёжной политике в Ижевске
16:55, 19 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
184
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#молодёжная политика
Источник фото: администрация Ижевска
184
0

Выделение нового структурного подразделения 19 февраля согласовала Гордума.

Ижевск. Удмуртия. Восемь человек претендуют на пост начальника нового Управления по молодёжной политике администрации Ижевска. Об этом рассказала спикер Гордумы Любовь Зайцева.

На сессии 19 февраля депутаты согласовали изменения в структуре горадминистрации. В частности, прежнее Управление по физкультуре, спорту и молодёжной политике разделится на две самостоятельные структуры — Управление по физической культуре и спорту и Управление по молодежной политике.

Напомним, 13 февраля завершился срок подачи документов на конкурс на пост начальника нового управления. Его создают для усиления работы с молодёжью Ижевска.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:55, 19 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
184
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#молодёжная политика