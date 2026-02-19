Ижевск. Удмуртия. Восемь человек претендуют на пост начальника нового Управления по молодёжной политике администрации Ижевска. Об этом рассказала спикер Гордумы Любовь Зайцева.

На сессии 19 февраля депутаты согласовали изменения в структуре горадминистрации. В частности, прежнее Управление по физкультуре, спорту и молодёжной политике разделится на две самостоятельные структуры — Управление по физической культуре и спорту и Управление по молодежной политике.

Напомним, 13 февраля завершился срок подачи документов на конкурс на пост начальника нового управления. Его создают для усиления работы с молодёжью Ижевска.