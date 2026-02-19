Выделение нового структурного подразделения 19 февраля согласовала Гордума.
Ижевск. Удмуртия. Восемь человек претендуют на пост начальника нового Управления по молодёжной политике администрации Ижевска. Об этом рассказала спикер Гордумы Любовь Зайцева.
На сессии 19 февраля депутаты согласовали изменения в структуре горадминистрации. В частности, прежнее Управление по физкультуре, спорту и молодёжной политике разделится на две самостоятельные структуры — Управление по физической культуре и спорту и Управление по молодежной политике.
Напомним, 13 февраля завершился срок подачи документов на конкурс на пост начальника нового управления. Его создают для усиления работы с молодёжью Ижевска.
