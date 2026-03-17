Евгений Шиляев стал первым начальником нового Управления по молодёжной политике Ижевска

13:34, 17 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Евгений Шиляев стал первым начальником нового Управления по молодёжной политике Ижевска
13:34, 17 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#молодёжная политика
Источник фото: vk.com/shilyai
До этого он возглавлял МЦ «ПерспективаПро».

Ижевск. Удмуртия. Начальником Управления по молодёжной политике администрации Ижевска стал Евгений Шиляев, сообщил глава города Дмитрий Чистяков. 

До сего дня он был директором Молодёжного центра «ПерспективаПро», фронтменом музыкальной группы «Стихи на окнах подъезда №8».

Евгений Шиляев окончил ДШИ №9 по классу гитары, лицей №30 Ижевска, а затем ИМИТиФ и ИПСУБ УдГУ. Он руководил штабом городских проектов «ЛИФТ».  

Сегодня Евгений Викторович также является старшим преподавателем кафедры информатики и математики УдГУ, а в Общественной палате Удмуртии является зампредседателя комиссии по развитию НКО, добровольчеству, патриотическим проектам и молодёжной политике.

Напомним, на этот пост претендовали восемь человек. А в администрации Ижевска ранее рассказали о функционале нового подразделения.

13:34, 17 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#молодёжная политика