Ижевск. Удмуртия. Начальником Управления по молодёжной политике администрации Ижевска стал Евгений Шиляев, сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

До сего дня он был директором Молодёжного центра «ПерспективаПро», фронтменом музыкальной группы «Стихи на окнах подъезда №8».

Евгений Шиляев окончил ДШИ №9 по классу гитары, лицей №30 Ижевска, а затем ИМИТиФ и ИПСУБ УдГУ. Он руководил штабом городских проектов «ЛИФТ».

Сегодня Евгений Викторович также является старшим преподавателем кафедры информатики и математики УдГУ, а в Общественной палате Удмуртии является зампредседателя комиссии по развитию НКО, добровольчеству, патриотическим проектам и молодёжной политике.

Напомним, на этот пост претендовали восемь человек. А в администрации Ижевска ранее рассказали о функционале нового подразделения.