Новые проверки продлятся до 17 февраля.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вновь ищут источник неприятного запаха. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Напомним, с конца лета 2019 года глазовчане начали жаловаться на запах. Власти занялись поиском источника. Специалисты выезжали туда, где горожане замечали запах, проводили замеры на ядовитые и химические вещества.

Всего поступило 182 звонка. По каждому сообщению проводилась проверка, основная масса обращений подтверждается. После обработки жалоб жителей удалось установить зону, где находится предполагаемый источник, и начались проверки предприятий. Так, например, на «Чепецком механическом заводе» были проверены все цеха, выбросов и нарушений технологического процесса не выявлено.

В результате проверок выявили два нарушения: в одном случае предприниматель в большом количестве сжигал автомобильные покрышки, в другом помещение малого предпринимателя отапливалось мебельными отходами. Кроме того, на территории гаражного кооператива обнаружили несанкционированную свалку.

В декабре в ходе лабораторных исследований выяснилось, что на территории завода «Металлист» в 8,9 раза превышен предельно допустимый коэффициент акролеина. Протокол о нарушении и материалы административного дела уже направили в суд. Однако не удалось установить связь акролеина и неприятного запаха.

«Для принятия дальнейших мер необходимо установить, какие вещества выделяются регулярно и каким источником, являются ли они источником запаха. Очевидно, что проверки нужно продолжать», – отметили городские власти.

Новые проверки стартовали 21 января и продлятся до 17 февраля. К ним привлекут экспертов Росприроднадзора и аккредитованную лабораторию.

Информацию о территории распространения запаха по-прежнему можно передать в ЕДДС города по телефону: 50−067.