В Глазове нашли завод, на выбросы которого жаловались жители

Им оказался завод «Металлист».

Глазов. Удмуртия. В Глазове выявили источник резкого запаха, на который жаловались местные жители. Оказалось, что неприятности горожанам доставляет завод «Металлист», сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Результаты лабораторных замеров показали, что предприятие в 8,9 раз превысило среднесуточный предельно-допустимый коэффициент акролеина - слезоточивого вещества.

По факту нарушения санитарного законодательства на юрлицо составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Материалы дела направлены в Глазовский районный суд.