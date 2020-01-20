Жители Ижевска заподозрили коммунальщиков в вывозе воздуха вместо снега

Глава города прокомментировал ситуацию.

Ижевск. Удмуртии. Жители Ижевска заметили, что работники коммунальных служб грузят в самосвал воздух вместо снега. Видеозапись инцидента появилась в Facebook.

«Скрежет ковша по асфальту под своими окнами я слышу регулярно и часто без необходимости, но сейчас я стал свидетелем поистине вопиющей наглости. Они воздух складывают в самосвалы и вывозят его на полигон», — сказал житель Ижевска Леонид Матвеев.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отреагировал на жалобу в комментариях.

«Считаю ситуацию вырванной из контекста. Оплата за вывоз снега производится за кубы. На снегосвалке организован чёткий учёт, ведётся видеонаблюдение. Всем сомневающимся можем продемонстрировать, как это организовано», — написал глава города.