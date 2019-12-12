Суд разрешил открыть столовую ижевского завода, где отравились люди

Выявленные в пищеблоке нарушения устранили.

Ижевск. Удмуртия. Суд разрешил возобновить работу столовой ижевского завода «Купол», где во второй половине ноября отравились сотрудники. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, выявленные в работе пищеблока нарушения устранены. Так, на предприятии провели дезинсекцию, внеочередное гигиеническое обучение персонала, сотрудников столовой проверили на наличие возбудителей кишечных инфекций. Кроме того, устранены нарушения санитарных правил по маркировке инвентаря, технико-технологическим картам производственного процесса изготовления блюд.

11 декабря решением Октябрьского районного суда Ижевска работа столовой АО «ИЭМЗ КУПОЛ» восстановлена.

Напомним, что в ноябре 55 сотрудников завода обратились к врачам после обеда в столовой. Части из них потребовалась госпитализация. Случаи заболевания острой кишечной инфекцией выявили у 14 работников комбината питания.