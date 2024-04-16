На месте ресторана Welten в Ижевске откроется два ресторана

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрывается ресторан-пивоварня Welten. Как сообщается в соцсетях заведения, последним рабочим днём станет 28 апреля 2024 года. Открылась же первая в городе немецкая пивоварня «Вельтен» в 2008 году в районе кольца на перекрёстке улиц Пушкинской и Карла Либкнехта.

На вопрос, что же будет с этой привычной для горожан локацией, что будет с настоящей пивоварней, «Сусанину» ответил руководитель ресторанного холдинга Welcome Group Максим Коновалов.

«Welten закрывается в конце апреля. Во-первых, ему уже много лет, техническое состояние тяжёлое. Во-вторых, мы «наигрались» в форматы кабака и дискотеки. Хочется спокойствия и семейных ужинов. Поэтому мы решили, что надо закрывать помещение на реконструкцию, а восстанавливать прежний концепт не имеет смысла», — сказал предприниматель.

На этом месте будет два ресторана. Один из них — вторая в городе «Ялта» (справа в меньшей части здания). А в большей двухэтажной части появится новый ресторан «Сыр Бор» — это будет сыроварня.

«К нам уже пришло сыроваренное оборудование, приехал сыровар из Санкт-Петербурга. Дизайн делает компания из Новосибирска. Такой семейный формат. Думаю, к концу лета мы его откроем. Сама же пивоварня останется, у нас будет два в одном — продолжим варить пиво и начнём делать собственный сыр. Будет сплошное ручное производство», — отметил Максим Коновалов.