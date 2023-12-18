Сотрудники хинкальной в Ижевске извинились перед ЧВК «Вагнер»

Ижевск. Удмуртия. В сети хинкальных «Кинза» в Ижевске произошёл инцидент. В соцсетях появилась фотография, на которой в разделе «лучших и худших сотрудников» кто-то разместил провокационную информацию.

В качестве лучшего была размещена фотография мужчины в БДСМ-костюме, а рядом — портрет Евгения Пригожина, погибшего руководителя ЧВК «Вагнер». В интернете подобный факт вызвал негодование у бойцов и ветеранов-вагнеровцев. Руководство учреждения общепита поспешило успокоить граждан, разместив видео с извинениями, пояснив, что таким недостойным образом поступил недавно уволенный сотрудник.

«Дорогие гости и доблестные представители «Вагнер». Сегодня по сети разошлась фотография неприятного содержания. Спешим вам сообщить, что данный инцидент носит саботирующий характер, наше расследование показало, что это, возможно, сделал уволенный сотрудник, с целью подставить нас. Мы обязательно найдём виновника инцидента и разберёмся с этим. В свою очередь приносим извинения, мы — руководство, владельцы и команда проекта «Кинза» — не хотели задеть чувства представителей «Вагнер» и их родных. Приносим извинения», — говорится в сообщении.