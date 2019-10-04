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Блогер Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска

09:00, 04 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Блогер Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска
09:00, 04 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
1613
0
#благоустройство\n#интернет\n#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#жители\n#Илья Варламов
Фото: Кадр из видео (varlamov.ru)
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Журналист продемонстрировал не только похвальные отклики, но и резкую критику горожан.

Ижевск. Удмуртия. Популярный российский блогер и журналист Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска. Также на своём сайте он разместил ретроспективный взгляд на историю этого пространства.

Напомним, 22 сентября Варламов провёл в Ижевске открытую встречу. Два дня своего визита блогер посвятил знакомству с обновлённой площадью. В своём выпуске журналист хвалит благоустройство, выполненное по проекту его жены, дизайнера Любови Варламовой. Также вместе с ней они ходят по площади и спрашивают у прохожих о недостатках проведённого ремонта. Ярким эпизодом выпуска является момент диалога Ильи Варламова со знаменитой горожанкой, известной в Facebook под никнеймом «Олеша Виват». Дама уверенно заявила, что её критику блогер побоится выложить в свой видеообзор.

Кроме площади Варламов протестировал новую «умную остановку». В то время она работала с переменным успехом. Неделей позже корреспонденты «Сусанина» справились с её интерфейсом.

Посмотри, как похорошел Ижевск при Варламовых

Хорошее общественное пространство в Ижевске, которым можно гордиться. Ровная плитка, взрослые деревья, качественные узлы и дизайн, инфраструктура, смотровая площадка, подсветка ступенек, удобные и красивые пандусы и изюминка - фонтан, который особо приглянулся детям. Посмотрим на новую центральную площадь Ижевска и узнаем мнение жителей об этом проекте.

09:00, 04 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
1613
0
#благоустройство\n#интернет\n#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#жители\n#Илья Варламов

 

 

 


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