Блогер Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска

Журналист продемонстрировал не только похвальные отклики, но и резкую критику горожан.
Ижевск. Удмуртия. Популярный российский блогер и журналист Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска. Также на своём сайте он разместил ретроспективный взгляд на историю этого пространства.
Напомним, 22 сентября Варламов провёл в Ижевске открытую встречу. Два дня своего визита блогер посвятил знакомству с обновлённой площадью. В своём выпуске журналист хвалит благоустройство, выполненное по проекту его жены, дизайнера Любови Варламовой. Также вместе с ней они ходят по площади и спрашивают у прохожих о недостатках проведённого ремонта. Ярким эпизодом выпуска является момент диалога Ильи Варламова со знаменитой горожанкой, известной в Facebook под никнеймом «Олеша Виват». Дама уверенно заявила, что её критику блогер побоится выложить в свой видеообзор.
Кроме площади Варламов протестировал новую «умную остановку». В то время она работала с переменным успехом. Неделей позже корреспонденты «Сусанина» справились с её интерфейсом.
Посмотри, как похорошел Ижевск при Варламовых
Хорошее общественное пространство в Ижевске, которым можно гордиться. Ровная плитка, взрослые деревья, качественные узлы и дизайн, инфраструктура, смотровая площадка, подсветка ступенек, удобные и красивые пандусы и изюминка - фонтан, который особо приглянулся детям. Посмотрим на новую центральную площадь Ижевска и узнаем мнение жителей об этом проекте.