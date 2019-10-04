Блогер Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска

Журналист продемонстрировал не только похвальные отклики, но и резкую критику горожан.

Ижевск. Удмуртия. Популярный российский блогер и журналист Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска. Также на своём сайте он разместил ретроспективный взгляд на историю этого пространства.

Напомним, 22 сентября Варламов провёл в Ижевске открытую встречу. Два дня своего визита блогер посвятил знакомству с обновлённой площадью. В своём выпуске журналист хвалит благоустройство, выполненное по проекту его жены, дизайнера Любови Варламовой. Также вместе с ней они ходят по площади и спрашивают у прохожих о недостатках проведённого ремонта. Ярким эпизодом выпуска является момент диалога Ильи Варламова со знаменитой горожанкой, известной в Facebook под никнеймом «Олеша Виват». Дама уверенно заявила, что её критику блогер побоится выложить в свой видеообзор.

Кроме площади Варламов протестировал новую «умную остановку». В то время она работала с переменным успехом. Неделей позже корреспонденты «Сусанина» справились с её интерфейсом.