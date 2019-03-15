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В Ижевске приступили к ямочному ремонту дорог

16:15, 15 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
16:15, 15 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
155
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#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия\n#весна\n#уборка снега\n#уборка улиц
Фото: susanin.news
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Также в муниципалитете заявили о готовности к паводку в Первомайском районе города.

Ижевск. Удмуртия. Общественники и руководители муниципальных служб Ижевска ознакомились с состоянием вывоза снега с дорог и дворов города. Как отметил депутат Гордумы Ижевска, представитель «Автомобильной Удмуртии» Борис Ломаев, в целом состояние дорог города удовлетворительное.

«Магистральные дороги прочищены, есть проблемы на межквартальных дорогах в виде заужения. И дворовые территории – там серьёзные снежные заносы», — сказал Ломаев.

Он также обозначил насущную проблему — некачественная расчистка пешеходных переходов. Большой проблемой для города названа невозможность очистки от снега службами благоустройства мест парковки автомобилей.

«Считаю, что к этом нужно подойти более серьёзно и устанавливать знаки «Остановка и стоянка запрещена» по чётным-нечётным дням, чтобы у служб дорожных была возможность содержать территорию», — отметил Борис Ломаев.

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Состояние пешеходного перехода в районе «Буммаш».

Анализируя угрозу паводка в Ижевске, начальник горотдела муниципальной милиции Марина Сандалова отметила другую проблему. Многие юридические лица и хозяйствующие субъекты складируют снег на своей территории, либо вовсе на муниципальной земле. В результате образуются большие «бесхозные» сугробы.

«К юридической ответственности привлекли 36 юрлиц, которые убранный снег складируют на муниципальную территорию», — сообщила Марина Сандалова, напомнив, что штрафы составляют от 15 до 80 тыс. рублей.

Начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска Ольга Удалова сообщила, что в городе уже начался ямочный ремонт.

«Частично мы приступили к ямочному ремонту, и за прошедшую ночь было отремонтировано литым асфальтом 47 кв. метров дорог. Ежедневно будем наращивать этот темп, будем стараться оперативно отрабатывать все ямы, которые появляются», — рассказала Удалова.

Как пояснил руководитель МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Алексей Сырбов, у подрядчиков, выигравших муниципальные контракты, есть рециклеры, в которых готовится литой асфальт. После изготовления рабочие выезжают на место, вычищают яму и заливают её асфальтом. Это временное устранение аварийных дефектов. Также МУП «ДРЭУ» заключило контракт с асфальтобетонным заводом, где будет выдаваться литой асфальт.

Комментируя готовность к паводку, Ольга Удалова сообщила, что все службы к в Первомайском районе Ижевска готовы.

«Мы заключили дополнительные контракты на вывоз оттуда снега. Определены подрядчики, с которыми отработан план-график вывоза снега. Уже идёт там, где это возможно, прочистка ливневых канализаций, проверка задвижной арматуры. Всё готово, а в случае образования талых вод у нас зарезервирована техника, которая будет оперативно выезжать на место и производить откачку», — сообщила Удалова.

16:15, 15 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
155
0
#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия\n#весна\n#уборка снега\n#уборка улиц

 

 

 


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