Суд обязал администрацию Ижевска оборудовать пешеходный переход у школы «Гармония»

С иском обратилась прокуратура Первомайского района.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение районного суда по иску прокуратуры Первомайского района Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На муниципалитет возложили обязанность оборудовать наземный нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на участке автодороги улицы Революционной, напротив школы «Гармония» (улица Удмуртская, 143). Здесь необходимо установить перила, привести в соответствие с требованиями ГОСТа искусственные неровности перед пешеходным переходом.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке Верховный суд Удмуртии подтвердил позицию прокуратуры о том, что отсутствие соответствующих объектов делают невозможным соблюдение требований ПДД водителями, что ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья участников дорожного движения рядом со школой.

Судебное решение вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.