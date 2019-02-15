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Суд обязал администрацию Ижевска оборудовать пешеходный переход у школы «Гармония»

12:55, 15 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
12:55, 15 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
145
0
#дети\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#ПДД\n#Удмуртия\n#школа
Фото: 2gis.ru (Никита Безделов)
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С иском обратилась прокуратура Первомайского района.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение районного суда по иску прокуратуры Первомайского района Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На муниципалитет возложили обязанность оборудовать наземный нерегулируемый пешеходный переход, расположенный на участке автодороги улицы Революционной, напротив школы «Гармония» (улица Удмуртская, 143). Здесь необходимо установить перила, привести в соответствие с требованиями ГОСТа искусственные неровности перед пешеходным переходом.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке Верховный суд Удмуртии подтвердил позицию прокуратуры о том, что отсутствие соответствующих объектов делают невозможным соблюдение требований ПДД водителями, что ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья участников дорожного движения рядом со школой.  

Судебное решение вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

12:55, 15 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
145
0
#дети\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#ПДД\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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