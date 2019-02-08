В преддверии весеннего паводка в Ижевске начали снижать уровень воды в пруду

За последние три года объём половодья постепенно снизился.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска объявила о готовности города к встрече весеннего паводка. По сообщению пресс-службы муниципалитета, заседание паводковой комиссии прошло в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что количество осадков, выпавших в Ижевске в декабре и январе, было ниже нормы, а высота снежного покрова на конец января 2019 года составила 34 см, что ниже нормы на 7 см. Глубина промерзания почвы также ниже нормы. Температура наружного воздуха в феврале ожидается в пределах климатической нормы: -11…-13°C.

Советник руководителя института «Удмуртгипроводхоз» Владимир Своекошин отметил на заседании комиссии, что за последние три года объёмы половодья составляли: в 2016 году - 224 млн кубометров, в 2017 году - 171 млн, в 2018 году - 130 млн.

С 6 февраля осуществляется предполоводное понижение уровня воды в Ижевском пруду с интервалом 2-3 см в сутки. Это ежегодное мероприятие проводится с целью создания аккумулирующей ёмкости до того, как начнётся массовое таяние снега. К 25 марта планируется понизить уровень водохранилища до отметки 98.00 мБС. В марте будут проведены снегомерные съемки на водосборной площади реки Иж.

Также муниципалитет уточнил, что с середины января в рамках противопаводковых мероприятий начался вывоз снега с городских улиц, наиболее подверженных подтоплению. Так в Первомайском районе вывезли 12,8 тыс. м3 снега, а в Ленинском районе - 8,5 тыс. м3. Работа по вывозу снега в этих районах продолжается, объемы вывозимого снега будут постепенно увеличиваться.