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В преддверии весеннего паводка в Ижевске начали снижать уровень воды в пруду

17:30, 08 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
17:30, 08 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
124
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд
Фото: ИА "Сусанин"
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За последние три года объём половодья постепенно снизился.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска объявила о готовности города к встрече весеннего паводка. По сообщению пресс-службы муниципалитета, заседание паводковой комиссии прошло в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что количество осадков, выпавших в Ижевске в декабре и январе, было ниже нормы, а высота снежного покрова на конец января 2019 года составила 34 см, что ниже нормы на 7 см. Глубина промерзания почвы также ниже нормы. Температура наружного воздуха в феврале ожидается в пределах климатической нормы: -11…-13°C.

Советник руководителя института «Удмуртгипроводхоз» Владимир Своекошин отметил на заседании комиссии, что за последние три года объёмы половодья составляли: в 2016 году - 224 млн кубометров, в 2017 году - 171 млн, в 2018 году - 130 млн.

С 6 февраля осуществляется предполоводное понижение уровня воды в Ижевском пруду с интервалом 2-3 см в сутки. Это ежегодное мероприятие проводится с целью создания аккумулирующей ёмкости до того, как начнётся массовое таяние снега. К 25 марта планируется понизить уровень водохранилища до отметки 98.00 мБС. В марте будут проведены снегомерные съемки на водосборной площади реки Иж.

Также муниципалитет уточнил, что с середины января в рамках противопаводковых мероприятий начался вывоз снега с городских улиц, наиболее подверженных подтоплению. Так в Первомайском районе вывезли 12,8 тыс. м3 снега, а в Ленинском районе - 8,5 тыс. м3. Работа по вывозу снега в этих районах продолжается, объемы вывозимого снега будут постепенно увеличиваться.

17:30, 08 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
124
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд

 

 

 


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