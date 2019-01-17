play
pause
  • $ 66.76 ↓
  • € 76.14 ↓

Дизайн-код распространят на весь Ижевск к концу июня

08:30, 17 января, 2019
Ксения Чернова
08:30, 17 января, 2019
Ксения Чернова
329
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#архитектура\n#город\n#Удмуртия
Фото: ГУ архитектуры и градостроительства администрации Ижевска
329
0

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Ижевск. Удмуртия. Дизайн-код распространят на всю территорию Ижевска к 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Напомним, заключительный этап по внедрению требований дизайн-кода в столице Удмуртской Республики начался осенью 2017 года. Экспериментальной площадкой стал участок улицы Пушкинской от перекрестка с улицой Советской до Центральной площади. Новые требования к оформлению вывесок, информационных табличек и элементов фасадов зданий распространили на центральную часть города с лета 2018 года.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. По результатам рейдов к ней привлекли уже двух виновных.

«Ещё 16 приглашены на составление протокола об административном правонарушении», - отмечают городские власти.

08:30, 17 января, 2019
Ксения Чернова
329
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#архитектура\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4755

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2753
12:10, 11 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2672
16:30, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2248
09:00, 11 января, 2019

«Срубили нашу ёлочку»: в Ижевске двое вандалов расправились с новогодним символом

1990
15:20, 13 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

12:16, 12 января, 2019
2038

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1996
16:06, 11 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

1381
11:27, 14 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1338
16:35, 10 января, 2019

Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления

1106
10:41, 13 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
7003

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1182
13:40, 10 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

1044
18:30, 11 января, 2019

В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

942
16:30, 13 января, 2019

Сотрудники трех аэропортов Германии начали забастовку

823
09:59, 10 января, 2019