Дизайн-код распространят на весь Ижевск к концу июня

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Ижевск. Удмуртия. Дизайн-код распространят на всю территорию Ижевска к 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Напомним, заключительный этап по внедрению требований дизайн-кода в столице Удмуртской Республики начался осенью 2017 года. Экспериментальной площадкой стал участок улицы Пушкинской от перекрестка с улицой Советской до Центральной площади. Новые требования к оформлению вывесок, информационных табличек и элементов фасадов зданий распространили на центральную часть города с лета 2018 года.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. По результатам рейдов к ней привлекли уже двух виновных.

«Ещё 16 приглашены на составление протокола об административном правонарушении», - отмечают городские власти.