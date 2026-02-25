Алнаши. Удмуртия. Фасады Дома-музея Геннадия Красильникова в селе Алнаши в Удмуртии закрывать сайдингом не будут. Об этом рассказал «Сусанину» глава Алнашского района Алексей Семенов.

Напомним, ремонтные работы в здании, расположенного в райцентре, уже стартовали.

В этот дом семья Геннадия Красильникова переехала в 1959 году. Построить дом писатель смог на гонорар от издания повести «Вуж юрт» («Старый дом»). Селяне шутили, что «Старый дом» помог построить новый дом.

Позже Красильникова избрали председателем Союза писателей Удмуртии, и он перебрался в Ижевск. В 1965 году дом в Алнашах был продан и до 1990 года здесь жила семья второго секретаря РК КПСС Токарева. В 1991 году здесь организовали дом-музей в память о классике удмуртской литературы.

«Фасад здания преобразится благодаря обновлению окон, реставрации цоколя, крыльца, ворот и кровли», — отметил в соцсетях глава Алнашского района. Отвечая на вопрос корреспондента «Сусанина», Алексей Семенов подчеркнул, что закрывать бревенчатое здание сайдингом не будут.

Отметим, что «укрытие» сайдингом старинных объектов архитектуры, к сожалению, частая практика в Удмуртии. Например, так планируют поступить при ремонте Краеведческого музея в посёлке Балезино, который тоже находится в деревянном здании.

Как отметил в беседе с «Сусаниным» руководитель молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес» Пётр Иевлев, архитектурное сообщество ведёт своеобразные «хроники деградации». Когда власти на местах не стараются сохранить примеры оригинальной постройки, а зашивают фасады сайдингом. В результате колоритное здание даже советской эпохи превращается в «унылую коробку».

Поэтому решение сохранить оригинальный вид дома-музея в Алнашах является для Удмуртии больше приятным исключением в тематике сохранения культурного наследия.