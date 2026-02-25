Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь продлили арест и. о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрию Фомину. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, исполняющего обязанности начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрия Фомина задержали в конце декабря 2025 года. Его поместили под стражу, а 20 января 2026 арест продлили до февраля.

Его подозревают в получении взятки в 200 тыс. рублей от застройщика «Бавария Строй МС» для ускорения согласования проекта планировки территории, содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка, а также за общее покровительство.

Сам обвиняемый и его защита просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд вновь оставил Фомина под стражей на два месяца, до 26 апреля 2026 года.