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В Ижевске разработали концепцию внешнего облика зданий центральной части города

10:52, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
10:52, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
364
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#облик города
Фото: @arzik2
364
0

Проект создан в рамках реализации «Дизайн-кода».

Ижевск. Удмуртия. Концепции внешнего облика зданий, расположенных в центральной части столицы Удмуртской Республики, разработали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, проект создан в рамках первого этапа реализации программы «Дизайн-Код. Ижевск»

В частности, планируется приведение фасадов нежилых помещений, расположенных в центральной части города. Отмечается, что разработаны архитектурно-художественные концепции внешнего облика зданий № 46 по улице Лихвинцева и № 206 по улице Пушкинская.

Концепции созданы в соответствии с Порядком размещения и эксплуатации информационных конструкций в городе Ижевске, утвержденным решением Городской думы Ижевска № 520 от 19 апреля 2018 года, а также на основе встреч с собственниками и арендаторами нежилых помещений, расположенных по улице Пушкинской на участке от Центральной площади до улицы Советской.

Данные проекты утверждены Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города и собственниками нежилых помещений, участвовавшими в обсуждениях представленных концепций. Проекты являются руководством к дальнейшей работе в рамках реализации программы.

10:52, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
364
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#облик города

 

 

 


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