Ижевский краевед Евгений Шумилов изъявил желание снести резиденцию главы Удмуртии

09:15, 03 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
786
0
#Ижевск\n#архитектура\n#Евгений Шумилов
Источник фото: ИА «Сусанин»
Учёный считает, что здание изначально неуместно построили.

Ижевск. Удмуртия. Снести здание «Президентского дворца» предложили в Ижевске. Полемика развернулась на странице культурно-исторического клуба «Антей» под постом о здании резиденции главы Удмуртии, озаглавленном «Президентский дворец — детская мечта Саши Волкова».

Автор публикации в частности утверждает, что «здание возвели на месте бывшего ложевого цеха завода "Ижмаш" и фактически закрыли подлинный памятник архитектуры — Арсенал оружейного завода». В комментариях основным участником дискуссии выступил бывший пресс-секретарь единственного президента Удмуртии Александра Волкова Виктор Чулков.

Парируя в дискуссии, почётный гражданин Ижевска Евгений Шумилов заявил:

«"Дворец" не только закрыл, но и задавил шедевр зодчества своей массой! Причём взгромоздили его в охранной зоне уникального памятника федерального значения. Таковым псевдо-дворец никто никогда не признает. Вот станем умнее и богаче — обязательно снесём».

