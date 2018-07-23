play
pause
  • $ 63.49 ↑
  • € 73.93 ↑

В Ижевске начали ремонтировать улицу 7-я Подлесная

16:40, 23 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:40, 23 июля, 2018
Диана Ворончихина
116
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
Фото: vk.com/bkdizhevsk
116
0

Дорожникам предстоит обновить участок протяженностью 1,35 км.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дорожники начали ремонтировать улицу 7-я Подлесная. Как сообщается в официальной группе ВКонтакте проекта «Безопасные и качественные дороги», обновят 1,356 км дороги на участке от улицы Песочная до стадиона в районе улицы Милиционная.

Сейчас фрезеруют изношенный асфальт. Затем будет уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Также в планах ремонт 20 колодцев и установка бордюрных камней общей протяженностью 50 погонных метров. Завершит работы укладка верхнего слоя дорожного покрытия из щебено-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумным вяжущим и укрепление обочин.

Жителей города предупреждают, что на участке будет временно затруднено движение. Водителей просят выбирать маршруты объезда и не оставлять автомобили в местах производства работ.

16:40, 23 июля, 2018
Диана Ворончихина
116
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
9715

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8477
17:25, 19 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

7352
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

5924
18:18, 20 июля, 2018

«КамАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии

5562
13:33, 18 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

14:00, 21 июля, 2018
2163

Хорватский футболист Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

1974
09:00, 16 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

1928
17:25, 20 июля, 2018

В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

1832
18:40, 17 июля, 2018

В Перми поймали сбежавшую из зоопарка харзу

1805
18:04, 19 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
22130

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2270
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2053
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2022
12:25, 20 июля, 2018

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

1991
14:37, 22 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

20 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018