В Ижевске начали ремонтировать улицу 7-я Подлесная

Дорожникам предстоит обновить участок протяженностью 1,35 км.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дорожники начали ремонтировать улицу 7-я Подлесная. Как сообщается в официальной группе ВКонтакте проекта «Безопасные и качественные дороги», обновят 1,356 км дороги на участке от улицы Песочная до стадиона в районе улицы Милиционная.

Сейчас фрезеруют изношенный асфальт. Затем будет уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Также в планах ремонт 20 колодцев и установка бордюрных камней общей протяженностью 50 погонных метров. Завершит работы укладка верхнего слоя дорожного покрытия из щебено-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумным вяжущим и укрепление обочин.

Жителей города предупреждают, что на участке будет временно затруднено движение. Водителей просят выбирать маршруты объезда и не оставлять автомобили в местах производства работ.