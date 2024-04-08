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Грейдер начал приводить в порядок грунтовые дороги Вавожского района Удмуртии

12:50, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Грейдер начал приводить в порядок грунтовые дороги Вавожского района Удмуртии
12:50, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Вавожский район\n#дороги Удмуртии\n#весна
Фото: администрация Вавожского района УР
225
0

Дорожное полотно будут приводить в нормативное состояние по мере подсыхания.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии начали приводить в порядок дороги после зимнего периода. Об этом сообщил в соцсетях глава района Сергей Зорин.

Работы ведутся на участке дороги регионального значения между деревней Монья и селом Брызгалово, также на минувшей неделе грейдер работал на участке дороги между селом Нюрдор-Котья и селом Какмож. 

«По мере подсыхания дорожного полотна будем продолжать работы и на других участках, приводя их в нормативное состояние», — заверил глава района.

12:50, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Вавожский район\n#дороги Удмуртии\n#весна