Грейдер начал приводить в порядок грунтовые дороги Вавожского района Удмуртии

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии начали приводить в порядок дороги после зимнего периода. Об этом сообщил в соцсетях глава района Сергей Зорин.

Работы ведутся на участке дороги регионального значения между деревней Монья и селом Брызгалово, также на минувшей неделе грейдер работал на участке дороги между селом Нюрдор-Котья и селом Какмож.

«По мере подсыхания дорожного полотна будем продолжать работы и на других участках, приводя их в нормативное состояние», — заверил глава района.