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В Глазове за ночь высота снежного покрова увеличилась на 17 сантиметров

11:30, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Глазове за ночь высота снежного покрова увеличилась на 17 сантиметров
11:30, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
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#снегопад\n#дороги Удмуртии\n#непогода
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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На трассах Удмуртии снежный буран осложняет движение транспорта.

Глазов. Удмуртия. Больше всего снега выпало за минувшие сутки в Глазове. В северной столице высота снежного покрова увеличилась на 17 сантиметров.  Об этом сообщил в телеграм-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов. 

В Селтах уровень снега вырос на 13 см, в Дебесах — на 8 см, от 2 до 5 см в Сарапуле, Воткинске, Можге и Ижевске. По прогнозу синоптиков, к ночи 20 января снегопад начнет стихать. 

Из за снежного бурана на автостанциях отменено около 300 рейсов маршрутных автобусов. Снегоуборочная техника работает круглосуточно.  Дорожники и сотрудники ГИБДД помогают водителям застрявших автомобилей. При их поддержке устранен затор в Увинском районе у деревни Косоево. 20 января продолжают действовать ограничения для грузовых автомобилей и автобусов.  

 

11:30, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
5
0
#снегопад\n#дороги Удмуртии\n#непогода