В Глазове за ночь высота снежного покрова увеличилась на 17 сантиметров

Глазов. Удмуртия. Больше всего снега выпало за минувшие сутки в Глазове. В северной столице высота снежного покрова увеличилась на 17 сантиметров. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов.

В Селтах уровень снега вырос на 13 см, в Дебесах — на 8 см, от 2 до 5 см в Сарапуле, Воткинске, Можге и Ижевске. По прогнозу синоптиков, к ночи 20 января снегопад начнет стихать.

Из за снежного бурана на автостанциях отменено около 300 рейсов маршрутных автобусов. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Дорожники и сотрудники ГИБДД помогают водителям застрявших автомобилей. При их поддержке устранен затор в Увинском районе у деревни Косоево. 20 января продолжают действовать ограничения для грузовых автомобилей и автобусов.