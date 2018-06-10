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Памятник создателю первых советских мотоциклов Петру Можарову появился в Ижевске

15:19, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:19, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
475
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#промышленность\n#Ижевск\n#Аксион\n#Ижмаш\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Можаров\n#мотоциклы\n#памятник
Фото: ИА "Сусанин"
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Скульптуру установили возле предприятия «Аксион-холдинг».  

Ижевск. Удмуртия. В столице республики установили памятник конструктору первых советских и российских мотоциклов Петру Можарову. Инженер изображен опирающимся на свое изобретение, скульптуру открыли в субботу, 9 июня. 

Памятник создан на средства Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» и разместился неподалеку от одного из корпусов этого предприятия, у перекрестка улиц Карла Маркса и Бородина. Автор работы – скульптор Павел Медведев. Открытие приурочили к 130-летию со дня рождения конструктора. 

В 1928 году в Ижевске открылось первое в Советском Союзе конструкторское бюро мотоциклетостроения. Его возглавил Петр Владимирович Можаров. Он стал организатором серийного производства мотоциклов в столице Удмуртии.   

После Великой Отечественной войны производство мототехники было переведено с Ижевского мотозавода на «Ижмаш». К концу 70-х там выпускали до 350 тысяч мотоциклов в год. В начале 2000-х годов из-за сложностей конкуренции с продукцией из КНР, мотопроизводство в Ижевске закрылось.   

Впрочем, недавно Концерн «Калашников» представил электромотоцикл собственной разработки, предназначенный для полиции.

15:19, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
475
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Аксион\n#Ижмаш\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Можаров\n#мотоциклы\n#памятник

 

 

 


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